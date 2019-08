© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalbert è arrivato a Firenze da diverse ore e in attesa dell'annuncio ufficiale del suo approdo in viola, si è presentato ai suoi nuovi tifosi attraverso l’account Instagram della Fiorentina. Queste sue prime dichiarazioni: "Ciao tifosi viola, io sono Dalbert, sono felice di essere qui e ci vediamo presto". Per lui un prestito secco, mentre Biraghi ha raggiunto l'Inter in prestito con diritto di riscatto.