Fiorentina, dall'Argentina: piccolo problema fisico per Simeone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Lautaro Martinez, anche Giovanni Simeone è arrivato in Nazionale con qualche problemino fisico. L'attaccante argentino della Fiorentina ha infatti ricevuto un colpo alla gamba nell'ultima gara contro l'Udinese e in queste ore è apparso ancora un po' dolorante. Niente di preoccupante, comunque, come riporta ESPN Argentina.