Fiorentina, dall'Inghilterra: anche il Tottenham su Milenkovic

Non solo Manchester United e City. In corsa per Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ora c'è anche il Tottenham, che la prossima estate potrebbe perdere il centrale di difesa Toby Alderweireld per via della sua clausola da 25 milioni di sterline considerata nettamente inferiore al suo valore. Pertanto, come riporta il Mirror, gli Spurs avrebbero messo in cima alla lista dei desideri il difensore viola, molto apprezzato da mister Pochettino.