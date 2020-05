Fiorentina, dall'Inghilterra: Manchester United e Chelsea interessate a Chiesa

Interesse d'oltre Manica per Federico Chiesa. La Fiorentina vorrebbe tenere il proprio giocatore ma nel caso in cui il ragazzo volesse andare via non verrebbe trattenuto. Secondo quanto riporta l'Express, l'attaccante sarebbe entrato nel mirino di Manchester United e Chelsea, entrambe a caccia di elementi per rinforzare il proprio pacchetto offensivo per la prossima stagione.