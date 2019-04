© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono molto le squadre interessate a Jordan Veretout. Secondo Metro sulle tracce del centrocampista della Fiorentina si sta attivando anche l'Arsenal: valutazioni in corso per il francese che potrebbe essere il sostituto naturale di Aaron Ramsey (ufficiale alla Juventus). Non è la prima volta che l'Arsenal si interessa a Veretout: ai tempi del Nantes il suo nome era stato accostato più volte alla squadra londinese. Possibile un'offerta da 25 milioni per strappare il giocatore alla Fiorentina.