Fiorentina, dall'Olimpico portati via zero punti ma una certezza: squadra e società ci sono

Nessuno probabilmente si immaginava un risultato troppo migliore del 2-1 per la Lazio alla vigilia, ma per quanto stava facendo vedere la Fiorentina sabato sera sul prato dell'Olimpico, e per qualche decisione arbitrale sulla quale il dibattito rimane ancora oggi aperto ed irrisolto, non portare via neanche un punto dalla trasferta capitolina lascia dell'amaro in bocca. Una sensazione spiegata ampiamente dal ds Daniele Pradè, e rafforzata qualche ora dopo, nella giornata di ieri, dal commento del presidente Commisso arrivato Oltreoceano. Un duro atteggiamento di condanna quello tenuto dalla società viola, simbolo di presenza e voglia di incidere diversamente da come stanno andando le cose, al pari della squadra. Una squadra che, nonostante ancora manchi la vittoria post-lockdown, nella sfida con la Lazio ha dato segnali da non trascurare, e che può contare su un ragazzino di 37 anni suonati, un rinato Franck Ribery che ha voglia di lasciare il sogno e di rovesciare l'andamento generale. La prossima partita, quella di mercoledì contro il Sassuolo, sarà fondamentale in casa viola per garantirsi un finale di campionato all'insegna della serenità. Perché sia così, però, servirà vincere.