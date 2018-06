Fiorentina, dalla Francia: Nantes interessato a Eysseric

Cosenza, Guarascio: "Siamo all'ultimo miglio per realizzare un sogno"

Vibonese, rinnovo annuale per Silvestri

L'editoriale sulla C - Cosenza e Siena: a voi la ribalta dei playoff

Serie C, Giudice Sportivo: quattro turni di stop a Santini e Bulevardi

Gozzano, rinnovo annuale per Guitto

Potenza, sondaggio per Orlando

Fermana, avanti con mister Destro in panchina

Di Cintio: "Tre situazioni per cessione Pro Piacenza. Tempo stringe"

Livorno, tris di pretendenti per Pasquale Maiorino

Playoff Serie C: la Top 11 delle semifinali di ritorno

Esperienza contro gioventù: la sfida in panchina fra Cosenza e Robur

Rosso: "La squadra si chiamerà Vicenza. Ok Seeber e Colella"

A. J. Fano, accordo per la cessione del 100% delle quote

Novara, Viali in pole per la panchina. Ma piace anche Zanetti

Altre notizie Serie C

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy