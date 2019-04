© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina sta osservando con interesse le prestazioni di Denis Bouanga. Il centrocampista del Nimes ha totalizzato fino a questo momento 32 presenze in stagione collezionando 7 gol e 3 assist tra Ligue 1, Coupe de la Ligue e Coupe de France. Secondo la stampa francese, i viola non sono l'unico club a monitorare il classe '94 originario del Gabon, ma che possiede anche la cittadinanza francese. Oltre alle due squadre di Bundesliga, Wolfsburg e Hoffenheim, e alle due di Francia, Saint-Etienne e Nizza, in Italia ci sono anche Atalanta, Genoa e Sampdoria sulle sue tracce. A riportarlo è madeinfoot.com.