Fiorentina, dalla Spagna: Dragowski nel mirino dell'Espanyol in Segunda Division

Potrebbe esserci una sorpresa per la porta dell'Espanyol la prossima stagione. L'assenza di Diego Lopez all'ultima convocazione, nonostante il tecnico Rufete abbia affermato che è stata una decisione per permettere agli altri compagni di competere e di stare sul campo, potrebbe avere un altro sfondo. Il portiere, in scadenza, ha infatti suscitato l'interesse di qualche club in Inghilterra. Per cui all'Espanyol sono già pronti alla sua possibile e - come ha appreso il quotidiano spagnolo La Grada - il club catalano ha ripreso a trattare con un suo vecchio pallino: Bartlomiej Dragowski, già seguito nell'estate 2018 e mai perso di vista.