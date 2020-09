Fiorentina, dalla Spagna: il Las Palmas è tornato a pensare a Boateng

Secondo quanto riportano i colleghi di Deportes Cope Gran Canaria, il Las Palmas nelle ultime ore avrebbe ripreso i contatti con un ex di lusso come Kevin Prince Boateng. Il giocatore è in uscita dalla Fiorentina, che non lo vuole confermare in vista della prossima stagione ma che ha un altro anno di contratto con il ghanese.