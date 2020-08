Fiorentina, dalla Spagna: il Valencia vuole Pezzella ma i viola chiedono 15-20 milioni

vedi letture

Dopo ben cinque cessioni di spessore, adesso il Valencia, scrive Superdeporte, può cominciare a provare a guardarsi intorno per aggiungere volti nuovi alla sua rosa. Tra gli obiettivi di mercato dei Murcielagos, si legge, ci sarebbe anche German Pezzella: il punto, scrivono dalla penisola iberica, è che la Fiorentina per lasciarlo andare non accetterà meno di 15-20 milioni di euro, a prescindere dal rinnovo, e la società spagnola non riuscirebbe ad arrivare alla cifra richiesta.