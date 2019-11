In Svezia si parla con insistenza di un nuovo scandinavo in arrivo nella nostra Serie A, già ricca di giovani provenienti da quelle latitudini: la Fiorentina sta monitorando molto da vicino le prestazioni di un giovane centrocampista dell'Hammarby, Darijan Bojanic, interno 24 enne in possesso anche del passaporto croato. Secondo Football Direkt alcuni osservatori viola lo hanno segnalato al nuovo dg Barone e al ds Pradè: a gennaio potrebbe essere tempo per un assalto sul mercato. Anche se ancora, ufficialmente, non è stata presentata alcuna offerta.