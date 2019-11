Fiorentina, dalla Turchia: Besiktas interessato al prestito di Pedro

Fonte: firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Pedro, complici i problemi fisici, non sta trovando molto spazio nella Fiorentina. Come ribadito anche dal ds viola Pradè, però, il centravanti dovrebbe restare a Firenze almeno fino al termine della stagione. Ciò nonostante, secondo la CNN Turk il Besiktas sarebbe sulle sue tracce: in particolare il club turco vorrebbe rilevare il giocatore in prestito.