Fiorentina, dalla Turchia: piace Cenk Tosun dell'Everton

La Fiorentina guarda in casa Everton e mette gli occhi su Cenk Tosun, attaccante tedesco naturalizzato turco che quest'anno con i Toffees in Premier League ha segnato 2 gol in 24 partite. Lo scrive il media Turkish Football News, che sottolinea l'interesse della squadra viola per il classe '91.