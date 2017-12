Fiorentina, D.Della Valle: "Mio fratello soffre. Meglio che torni allo stadio"

© foto di Federico De Luca

Il patron della Fiorentina Diego Della Valle ha parlato a La Nazione affrontando anche l'argomento relativo a suo fratello Andrea e al fatto che ormai da tempo non è più presente a Firenze durante le partite dei viola: "Tra Andrea e la Fiorentina l’amore non finirà mai. Lui mi obbliga a non parlarne, io ho le mie idee. Ma visto che soffre così tanto a casa, è meglio che vada allo stadio a vedere le partite".