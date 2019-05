Fiorentina, DDV negli USA per affari. Possibile contatto con acquirenti

© foto di Federico De Luca

Sulle pagine odierne de il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina si fa riferimento al viaggio d'affari che in questi giorni sta vedendo protagonista Diego Della Valle e che potrebbe riguardare anche la Fiorentina. Come spiega il quotidiano, secondo persone vicine alla banca Morgan-Stanley, avrebbe da tempo contatti con un fondo del Qatar (forse lo stesso Nasser Al-Khelaifi, l’emiro della famiglia proprietaria del Psg), il cui nome era stato di recente accostato alla Roma.

Il retroscena - Il quotidiano svela anche il retroscena di un contatto in passato tra i DV e Rocco Commisso, magnate italo-americano fondatore di Mediacom che in passato aveva cercato di acquistare il Milan: DDV avrebbe chiesto 300 milioni per vendere la Fiorentina, Commisso ha fatto una proposta attorno ai 175.