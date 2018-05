Fiorentina, De Paul per il centrocampo: timido sondaggio con l'Udinese

“È stata una stagione bella, importante. Da una situazione all’altra non abbiamo mai mollato, portando a casa un campionato importante. Giocare bene e non vincere da fastidio, noi abbiamo giocato e fatto bene”. Così a TuttoMercatoWeb l’allenatore del Foggia Giovanni Stroppa traccia...

Si muove il mercato della Fiorentina e uno degli obiettivi di Pantaleo Corvino per la prossima stagione è Rodrigo De Paul dell'Udinese. Secondo quanto riportato da Sportitalia il direttore generale della Fiorentina ha effettuato un primo timido sondaggio per il giocatore bianconero, che potrebbe lasciare il Friuli durante la prossima estate.

