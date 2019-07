La Fiorentina prosegue il suo ritiro a Moena e adesso la formazione di Vincenzo Montella è in campo per la prima amichevole per affrontare una selezione della Val di Fassa. La Gazzetta dello Sport aggiorna la situazione legata al mercato viola. La nuova dirigenza non ha abbandonato l'idea di tesserare Daniele De Rossi, svincolatosi dalla Roma, ma a centrocampo piace anche Dennis Praet della Sampdoria.

Movimenti in attacco - Giovanni Simeone sta cercando di convincere Montella a confermarlo, Dusan Vlahovic è invece richiesto da sei o sette club. Intanto l'allenatore dei gigliati attende un attaccante titolare: la prima scelta è Roberto Inglese, che il Napoli cederà dopo la stagione vissuta in prestito al Parma.