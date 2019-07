Fiorentina, De Rossi verso il no: il centrocampista non accetterà l'offerta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultim'ora di calciomercato: niente Fiorentina per Daniele De Rossi. È attesa per la giornata di oggi la decisione definitiva del centrocampista ex Roma ma, secondo quanto riporta su Twitter il Pentasport di Radio Bruno, il classe '83 ha rifiutato l'offerta pervenutagli dai viola.