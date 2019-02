Fiorentina, Della Valle alla squadra: "Obbligo di migliorare la classifica"

© foto di Federico De Luca

Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, il blitz di Andrea Della Valle ieri a Firenze è servito a ribadire alcuni concetti. Il patron ha seguito da vicino la seduta di allenamento e si è fermato a parlare con squadra e staff tecnico riaffermando che la squadra deve concentrarsi al massimo sui prossimi impegni sia in campionato che in Coppa Italia, proseguendo con l’atteggiamento visto contro il Napoli: la Fiorentina ha l’obbligo di migliorare la propria classifica e non è certo questo il momento di mollare pensando soltanto alla Coppa.