Fiorentina, Della Valle dopo il 6-1 al Chievo: "C'è tutto il lavoro di Pioli"

© foto di Giacomo Morini

Andrea Della Valle, numero uno di casa Fiorentina, è uscito dal Franchi qualche minuto prima del termine della gara vinta poi dai viola per 6-1 contro il Chievo Verona e ha espresso la sua soddisfazione per il risultato e soprattutto per Mister Pioli: "Si vede il suo lavoro e che i ragazzi stanno recependo quanto gli insegna -riporta Firenzeviola.it-. La squadra e' stata accompagnata a una vittoria che non potrà che essere di buon auspicio per il proseguo della stagione. Il gol di Nenad Tomovic e il suo ricordo commovente a Davide accompagnati dagli applausi sono l'immagine dei nostri tifosi. Tutti uniti sarà la nostra forza questa stagione".