Fiorentina, Della Valle dopo la visita alla squadra: "Ci vediamo domenica"

Fonte: FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Andrea Della Valle, patron della Fiorentina, ha appena lasciato il Centro Sportivo Davide Astori. Il numero uno viola, mentre usciva in macchina e sollecitato dai cronisti presenti, ha salutato dicendo: "Ci vediamo domenica. Sarà una bella giornata", ha dichiarato dal finestrino ADV ai giornalisti dall'esterno dei campini d'allenamento. Inoltre, secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il patron gigliato domani non sarà in città in quanto è ripartito per le Marche