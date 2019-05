© foto di Federico De Luca

Quando si parla di una trattativa per la cessione di un club anche i dettagli possono fare la differenza. E' questo il caso della Fiorentina per la quale, stando a quanto riportato quest'oggi da La Gazzetta dello Sport, la famiglia Della Valle sarebbe stata profondamente infastidita dall'atteggiamento del "mondo Commisso" alla realtà viola. Il principio di riservatezza, che figura nel preliminare e che prevedeva il silenzio su questa operazione fino a ieri mattina alle 7, è stato ripetutamente violato. Il magnate italo-americano ha rilasciato dichiarazioni sul calcio italiano e su alcuni campioni del passato viola e il suo braccio destro Joe Barone si è fatto fotografare dai media prima di Fiorentina-Genoa (ma il biglietto in tribuna vip gli è stato offerto dalla società viola). Un comportamento che potrebbe anche riaprire una trattativa già chiusa.