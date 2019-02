© foto di Federico De Luca

Andrea Della Valle, presidente onorario della Fiorentina, parla a SkySport24 della vicenda relativa agli insulti ad Astori di questi giorni: "La Fiorentina, con Davide, era riuscita a fare una cosa incredibile, unire tutte le squadre d'Italia. Sono senza parole, siamo tornati punto a capo. Quest'odio e violenze verbali, per un errore arbitrale, non hanno senso. A cosa serve infangare una persona come Astori? Come si sentono queste persone dopo che hanno scritto certe cose? Cosa si dicono quando si guardano allo specchio? O mentre mangiano con i genitori? Mi dispiace perché facciamo sempre dei passi indietro così drammatici".