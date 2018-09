Fiorentina, Della Valle: "Vittoria non scontata, la strada è quella giusta"

© foto di Giacomo Morini

La parole del Patron Andrea Della Valle al termine di Fiorentina-Udinese: "E’ stata una partita molto tattica e a tratti giocata a livello psicologico da parte di entrambe le squadre. Nonostante questo la squadra, pur essendo molto giovane, sta dimostrando una continua crescita in personalità - che non era così scontato - frutto del lavoro del Mister e del suo Staff. L'ambiente sereno che si è creato intorno, anche grazie ai nostri tifosi, permette alla squadra di lavorare al meglio. Sono contento per Benassi, anche per la sua chiamata in Nazionale, così come Biraghi e Chiesa e molti altri, frutto del buon lavoro che stanno facendo con la Fiorentina. Stanno crescendo tutti. Dispiace per l'infortunio di Lafont, speriamo non sia nulla di grave. Grazie alla sosta potrà recuperare bene. La seconda vittoria in casa prima della sosta è importantissima, aiuta ad accrescere l’autostima, soprattutto contro una buonissima squadra come l’Udinese. Il campionato è ancora lungo, ma la strada è giusta e soprattutto ho visto un gruppo che fino all’ultimo non molla".