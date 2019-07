Fiorentina, Demme nel mirino: chi è e quanto costa l'Italienisch del Lipsia

Ormai è cosa nota: poche ore e Jordan Veretout potrà abbracciare la Roma di Fonseca. Daniele Pradè dal canto suo si libererà di un peso, quello di dover fare i suoi già numerosi calcoli senza aver la certezza della liquidità, e potrà subito tornare a proiettarsi sulle entrate. Anzi, dovrà farlo in tempi anche piuttosto rapidi se vuol assicurare a Montella un nuovo centrocampista, che possa prendere il posto del francese nello scacchiere. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine , la Fiorentina sta avviando una trattativa con il Lipsia per Diego Demme, mediano tedesco di origini italiane. Classe '91, il nome gli è stato dato dal padre, calabrese che tifa Napoli, in onore di Diego Armando Maradona. Inevitabili le simpatie per il Belpaese, non solo calcistiche visto che è anche stato recentemente in Italia in vacanza. Centrocampista brevilineo - è alto 1,70 - dall'attitudine difensiva e dallo scarso senso del gol (uno in 250 gettoni da pro), nel Lipsia, di cui è stato anche capitano, ha giocato spesso come vertice basso di un centrocampo a tre ma ha anche la capacità per interpretare il ruolo dell'interno muscolare. Assistito da quel Ramadani che con la Fiorentina ha fatto molti affari, la corsia non sarebbe impossibile da percorrere ma i tedeschi non hanno intenzione di fare regali. Il valore del giocatore gravita intorno ai 15-20 milioni di euro, giusto i soldi spesi dalla Roma - anche se con la formula del prestito più obbligo di riscatto - per Veretout. Con due anni di contratto rimanenti, però, dal fronte Lipsia potrebbero anche pensare di concedere un piccolo sconto, visto anche il recente innesto di Nkunku dal PSG andato a riempire la casella dei centrocampisti. Pradè lavora sul fronte del giocatore, conscio che una sua richiesta ufficiale potrebbe smuovere le acque. Ancora la trattativa pare in fase embrionale, ma il nome dell'Italienisch Diego Demme è di quelli da considerare, in orbita viola.