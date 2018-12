Fiorentina, Di Lorenzo sempre nel mirino: si può chiudere in estate

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport la Fiorentina continua a seguire con attenzione Giovanni Di Lorenzo, terzino classe '93 in forza all'Empoli. I rapporti fra le due società - si legge - sono buoni e l'operazione è già in ponte. Difficile un suo passaggio in viola a gennaio, più facile al termine della stagione: si può chiudere con un prestito con diritto di riscatto.