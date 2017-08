Fiorentina, Dias: "Farò di tutto per questo club e per i tifosi"

© foto di Giacomo Morini

Gil Dias, esterno portoghese 21enne, è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'ex giocatore del Monaco è a Firenze per sostenere le visite mediche: "Sono contento di essere a Firenze e farò di tutto per questo club. Saluto i tifosi della Fiorentina e spero di renderli felici e farò ogni cosa per loro". Queste le sue prime dichiarazioni, riportate da FirenzeViola.