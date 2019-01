Fiorentina, Diawara il sogno di Corvino: la formula non convince il Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il sogno per il centrocampo della Fiorentina porta il nome di di Amadou Diawara, classe '97 di proprietà del Napoli che Corvino conosce molto bene. Una trattativa quasi impossibile scrive la rosea: il club viola si sta muovendo con prestiti con diritto, una formula non adatta a convincere il Napoli.