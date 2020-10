Fiorentina, difficile arrivare a De Paul: poco funzionale al progetto tattico di Iachini

Ultimi giorni di mercato per la Fiorentina. La squadra viola è alla ricerca di profili necessari per rinforzare la rosa. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, sarebbe però difficile arrivare a Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell'Udinese, nonostante sia stimato da Pradé e Barone, non sarebbe ritenuto funzionale da mister Beppe Iachini per il suo progetto tattico.