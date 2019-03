© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con Stefano Pioli che dovrebbe salutare a giugno, la Fiorentina continua a valutare i profili adatti ad allenare la formazione viola a partire dalla nuova stagione. Tuttosport in edicola conferma che Eusebio Di Francesco resta in pole , con Pantaleo Corvino che l'aveva già cercato per il dopo-Sousa. Le alternative rispondono ai nomi di Marco Giampaolo della Sampdoria, Roberto De Zerbi del Sassuolo, Leonardo Semplici della SPAL, Roberto D'Aversa del Parma e Alessandro Nesta del Perugia.