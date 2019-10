© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina ha annunciato che nella giornata di domani, il direttore sportivo Daniele Pradè parlerà in conferenza stampa insieme al centrocampista rivelazione del campionato viola Gaetano Castrovilli. Conferenza prevista per le ore 13 e più che probabile annuncio del rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel giugno del 2021. L'annuncio è da tempo nell'aria ed è probabile che i dirigenti fiorentini abbiano deciso di renderlo noto proprio con questa conferenza stampa congiunta.