Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, una volta archiviata la gara di stasera contro il Genoa, la Fiorentina tornerà in pressing su almeno tre fronti. Il primo è quello con il Sassuolo per tentare di sbrogliare l’intreccio su Duncan. Il secondo tavolo sarà quello con la Roma per il prestito del difensore brasiliano Juan Jesus, e a proposito di questo un appuntamento di massima proprio per domani era stato scoperto qualche giorno fa. Quindi ecco, il faccia a faccia con il Genoa per Cassata.