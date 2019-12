Fiorentina, domani parola a Iachini. Grinta e metodo per salvare la barca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle ore antecedenti il Natale, è arrivato il nome del nuovo allenatore della Fiorentina. A Beppe Iachini, che il viola l'aveva già provato da calciatore, l'arduo compito di portare in salvo la barca gigliata, arrivata in fondo all'anno solare 2019 pericolosamente vicina alla zona retrocessione. Sono solo tre i punti che separano la squadra toscana dalle zone calde, e il tecnico marchigiano avrà il compito di risollevare la situazione, lui che è specialista di salvezze in corsa, ma che in carriera al contempo ha anche qualche retrocessione. Con ogni probabilità proseguirà sulla scia del 3-5-2 già iniziato da Montella, provando magari ad aggiungerci temperamento e carattere, quella stessa grinta che esprimeva lui sul rettangolo verde. Verosimilmente i centrocampisti più qualitativi potrebbero un filino risentirne, e in tal senso attenzione a Castrovilli, ma quelli muscolari, i vari Zurkowski e Dabo ignorati dal precedente tecnico, possono trovare nuova linfa. Per rispondere parzialmente a questi, ed altri, dubbi iniziali, Iachini si presenterà in conferenza stampa domani. Chissà che non emergano i primi indizi, magari pure sul mercato invernale...