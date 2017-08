Fiorentina, domani visite mediche per Eysseric

© foto di Giacomo Morini

Sembra essersi finalmente sbloccata l'operazione fra Fiorentina e Nizza per Valentin Eysseric. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola, il giocatore sarà domani in città per svolgere le visite mediche. Corvino, dopo una trattativa lunghissima, è riuscito a concludere l'operazione soltanto nelle ultime ore.