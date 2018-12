Fiorentina, Donadoni non convince: in estate occhi su De Zerbi

© foto di Federico Gaetano

Stefano Pioli si giocherà il suo posto sulla panchina della Fiorentina nelle prossime settimane e in casa viola si fanno già i nomi del suo possibile sostituti. Nomi che però, secondo quanto riportato da La Nazione, non convincono fino in fondo il club viola, a cominciare da Roberto Donadoni. Per questo l'obiettivo numero uno sembra essere Roberto De Zerbi, attualmente al Sassuolo, per la prossima stagione, anche se trattare con i neroverdi non sarà facile.