Il ds della Fiorentina Pantaleo Corvino si conferma attentissimo ai talenti emergenti. Dopo la Befana, il dirigente vedrà a Milano l’agente Simonian per parlare di Tomas Cuello (2000) dell’Atletico Tucuman L’idea è quella di bloccarlo subito per portarlo in estate a Firenze, visto anche che è extracomunitario. Lo riferiscono i colleghi di Gazzetta.it.

#Corvino si conferma attentissimo ai talenti emergenti per la #Fiorentina. Dopo la Befana vedrà a Milano #Simonian per Tomas #Cuello (2000) dell'#AtleticoTucuman. Idea è quella di provare a bloccarlo subito per portarlo in estate a Firenze (è extracomunitario) #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) 30 dicembre 2018