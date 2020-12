Fiorentina, dopo Pedro anche Cutrone verso la cessione: faranno spazio a una nuova punta

Patrick Cutrone è destinato a lasciare la Fiorentina nel corso del mese di gennaio. Il club viola ieri ha ufficializzato l'addio di Pedro che è stato riscattato dal Flamengo che ha versato 14 milioni di euro per trattenere l'attaccante in Brasile ma non sarà l'unica "partenza" offensiva proprio perché l'ex Wolves ricambierà maglia dopo l'ultimo periodo passato in panchina. A quel punto, dal mercato di gennaio dovrebbe arrivare un'altra punta, necessaria visti i problemi offensivi della squadra di Prandelli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.