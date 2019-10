© foto di Giacomo Morini

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino si analizza come la rosa della Fiorentina, in questo inizio di campionato, abbia fatto un discreto passo in avanti a livello di valutazione di mercato: il 2 settembre la squadra viola era valutata complessivamente 225,60 milioni di euro. Oggi invece, dopo sette giornate di campionato, il parco giocatori ha una valutazione pari a 259,20 milioni. In poco più di un mese insomma, c’è stato un balzo in alto di 33,60 milioni. Tanto. E infatti è il «titolo» che ha fatto registrare la crescita maggiore. Alle sue spalle Roma (+25,75 milioni), Torino (+23,60 milioni) e Atalanta (+17,60 milioni). Un primato solido, quindi.