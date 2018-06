Fiorentina, doppia offerta all'Udinese per Meret e De Paul

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, nella giornata di ieri la Fiorentina ha presentato una doppia offerta all'Udinese per Alex Meret e Rodrigo De Paul. 15 milioni la proposta per il portiere, 8 per il centrocampista offensiva. I bianconeri hanno ascoltato rispondendo però con una richiesta da 20 milioni per l'estremo difensore e 12 milioni per l'argentino. Nel caso in cui però, la società friulana non dovesse riuscire a fare cassa con altre cessioni entro la prossima settimana, allora le parti potrebbero ritrovarsi e aggiornarsi positivamente, visto che la trattativa non è stata interrotta ma solo rimandata.