Fiorentina, dott. Pengue: "Ho passato momenti di paura, ora resta il brutto ricordo"

vedi letture

Il responsabile sanitario della Fiorentina, dottor Luca Pengue, ha raccontato al TGR Rai Toscana la sua esperienza nel momento in cui ha contratto il Coronavirus, oggi sconfitto: "Ho passato dei momenti molto difficili, non vi nascondo che sono stati giorni di paura, ma adesso rimane un brutto ricordo: sono quasi completamente recuperato. Cosa ho pensato? Sono stati momenti molto pesanti per me e per la mia famiglia. I sei tesserati positivi? Sono tutti asintomatici, i test mostrano per alcuni di loro una forma molto lieve. Stiamo facendo tutte le cose per bene applicando alla lettera le precauzioni, perché la sicurezza delle persone è per noi la cosa più importante".