Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport nell'intervallo dell'incontro con il Genoa, ancora a reti inviolate grazie anche a un calcio di rigore da lui parato ai danni di Criscito: "I rigori sono sempre difficili, sei uno contro uno con chi calcia e nessuno ti può aiutare. Per fortuna l'ho parato. Certamente l'avevo studiato, per fortuna siamo sullo 0-0 e possiamo ancora vincere questa partita. Sappiamo che anche loro avrebbero cominciato forte. Siamo partiti bene, abbiamo creato occasioni ma è mancato qualcosina per fare gol".