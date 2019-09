Fiorentina, Dragowski: "Anche per me è una sfida polacca importante"

© foto di Federico De Luca

Il portiere della Fiorentina Bartłomiej Dragowski è intervenuto ai microfoni di JTV prima della sfida alla Juventus di oggi: "Sicuramente sarà una partita molto difficile, ma non ho mai visto una partita facile per un avversario della Juve. Anche per me è una sfida polacca importante. Ho sempre guardato Szczesny in tv e ora posso incontrarlo in partita, quindi anche per me è una partita speciale".