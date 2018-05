Fiorentina, Dragowski andrà via: Marchetti o Cragno i nomi in entrata

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bartolomej Dragowski lascerà la Fiorentina nel corso della prossima estate a prescindere dal probabile riscatto di Marco Sportiello. Per questo, Corvino è al lavoro per trovare un secondo affidabile e che possa anche mettere pressione sul titolare viola. La Nazione riporta due nomi che il dg gigliato starebbe valutando in vista del futuro: il primo è quello di Federico Marchetti, terzo portiere della Lazio che lascerà la capitale in estate; il secodo è quello del fiorentino Alessio Cragno, che potrebbe essere attratto dalla possibilità di giocare per la squadra della sua città, con il Cagliari che aspetta di capire le potenziali mosse della Fiorentina.