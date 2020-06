Fiorentina, Dragowski: "Castrovilli ha potenzialità per giocare in grandissime squadre"

Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina, ha parlato a newonce.sport di molti argomenti. Queste alcune dichiarazioni riportata da Firenzeviola.it: "Se ti sei allenato in quarantena il corpo dovrebbe sopportare una fatica tale come giocare ogni tre giorni. Sarà complicato anche perché giocheremo senza tifosi e la concentrazione dovrà essere massima... La testa sarà messa a dura prova. Io contro l'Udinese al termine ero mentalmente esausto ed ho dovuto cercare concentrazione e stimoli".

Che giocatore è Castrovilli?

"Ero con lui anche in Primavera: ha tecnica, controllo di palla, visione di gioco... Forse deve migliorare qualcosa nel tiro, ma ha tutto. Gli piace passare la palla ai bambini in tribuna piuttosto che tirare in porta a volte, ma ha potenzialità per giocare in grandissime squadre".

Qual è il suo pensiero su Vlahovic?

"Grande attaccante. Bereszynski quando sfidammo la Sampdoria mi chiese se fosse veramente un classe 2000 perché dimostrava già tanta esperienza alle spalle: è determinato in maniera straordinaria, ha voglia di crescere... Resta spesso mezz'ora in più a calciare, ma l'allenatore dei portieri mi consiglia di rientrare negli spogliatoi e non restare con lui".