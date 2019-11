© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere della Fiorentina, Bartlomej Dragowski, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino dove ha parlato del suo avvio di stagione: "Ho sempre saputo che mi sarebbe bastata un’opportunità per dimostrare chi sono". La società già a giugno gli aveva fatto sapere che avrebbe puntato su di lui e anche se ha avuto dubbi prima di rinnovare adesso ha trovato la felicità.

Infine parole anche sulla nuova proprietà: "Commisso ha un entusiasmo trascinante. Parla con tutti come fosse un amico e non il capo. Ti fa capire che ti vuole bene. Dove può portare la Fiorentina? In alto. Non subito, magari, ma nel giro di 3-4 anni potremo lottare per vincere".