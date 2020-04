Fiorentina, Dragowski è una certezza: si pensa già al rinnovo di contratto

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport la crescita esponenziale del portiere della Fiorentina Bartłomiej Drągowski è sotto gli occhi di tutti. Il polacco è tra i primi 10 nella classifica delle reti inviolate e l’unico in Serie A ad aver disputato tutti gli incontri in calendario. I viola, quindi, hanno ritrovato certezze tra i pali ed un uomo a cui affidarsi per il futuro. Il contratto scade nel 2023 ma si parla già di un possibile rinnovo. I tifosi stravedono per il classe '97 ed insieme a Donnarumma, è il para-rigori del campionato. Ben due i penalty negati in questa stagione su 5 tentativi totali.