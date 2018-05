Fiorentina, Dragowski fiducioso: "Guardo al futuro con ottimismo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski ha commentato così sul proprio profilo Facebook l'ultima partita di campionato, in programma domani a Milano: "Una sola partita alla fine del campionato. E io, come vedete, la finisco con il sorriso perché guardo al futuro con ottimismo. Saluti a tutti e grazie per il vostro supporto". Il giovane polacco potrebbe partire titolare nella prossima stagione, qualora i viola decidano di non riscattare Sportiello.