Fiorentina, Dragowski: "Iachini via? Non ci penso. Anche i giocatori si prendano responsabilità"

vedi letture

Il portiere della Fiorentina Bartolomej Dragowski ha parlato al termine del pareggio per 0-0 contro il Parma a DAZN: “La cosa positiva è che non abbiamo subito tiri in porta. Avevamo sempre con la palla, abbiamo creato qualche occasione, ma dobbiamo sfruttare meglio quelle che ci capitano. Va rispettato il punto, ma non possiamo essere contenti. Se serve un cambio di guida a questo gruppo? Io faccio il giocatore, non penso a queste cose. Ora lavoriamo con Iachini, noi diamo tutto perché in campo ci siamo noi. Le responsabilità dobbiamo prendercele anche noi”.