Fiorentina, Dragowski: "Il mio futuro è a Firenze. Credo molto nella società e in Commisso"

vedi letture

Intervista a La Gazzetta dello Sport per il portiere della Fiorentina Bartolomiej Dragowski, che ha parlato delle voci di mercato sul suo conto: "Non le ascolto. Sono della Fiorentina e devo fare il meglio per cercare di portare la squadra più in alto possibile".

Qual è il gol che le ha fatto più male?

"Quello di Immobile in Fiorentina-Lazio. Eravamo nel recupero e non meritavamo di perdere. Quella sconfitta ha avuto conseguenze negative".

Ha fiducia nel progetto Fiorentina?

"Ho scelto di allungare il contratto con la Fiorentina perché credo molto in questa squadra e in questa società. Il presidente Commisso ha fatto grandi investimenti ed è una persona seria".